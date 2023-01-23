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ВСУ стараются подтянуть свои резервы, но российские артиллеристы уничтожают их.

Российская артиллерия посредством работы гаубицы «Акация» нанесла удары по позициям украинских войск. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал слаженную работу техники и бойцов ВС РФ.

«Расчет „Акации“ сейчас на огневой позиции. Они получили задачу, цель, делают корректировки. 20 секунд и снаряды полетят на голову неонацистам», — заявил он.

Журналист отметил, что после отработки по целям расчету нужно сделать «перекат», ведь скоро орудия ВСУ будут давать ответный огонь.

«В основном по опорным пунктам сейчас работаем, чтобы они залегли, и пехота смогла тоже занять опорные пункты без огня противника», — заявил командир батареи с позывным «Патриот».

В том числе военный сообщил, что украинская сторона старается подтянуть свои резервы, но российские артиллеристы уничтожают их.

К слову, еще вчера стало известно об уничтожении 120 миллиметрового минометного расчета ВСУ под Херсоном. Помимо него артиллеристы ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киевский режим срочно перебрасывает резервы в Запорожскую область.