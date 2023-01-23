В США требуют отправить Киеву ракеты ATACMS для нападения на Крым

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Украинская сторона привыкла получать от Америки то, что ей нужно. Правда, исход этого всегда одинаковый.

В американском конгрессе призвали отправить Украине баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму. Об этом сообщил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол. Он уверен, что эти ракеты необходимы украинской стороне для ударов по полуострову, потому что там проводятся запуски беспилотников.

«Им (Киеву — Прим. ред.) нужны ATACMS дальнего радиуса для ударов по Крыму», — сказал он в беседе с изданием ABC News.

Маккол отметил, что Украина получает то Штатов то, что ей необходимо. Это зенитные ракетные комплексы Stinger, реактивные системы залпового огня HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и артиллерийское вооружение дальнего действия. Теперь Киев запрашивает ATACMS для дальнейшего наступления, чтобы «победить».

К слову, в последнее время у ВСУ наступила черная полоса на поле боя. Киев только и делает, что терпит неудачи. При этом российская армия делает большие успехи. Например, еще 12 января Минобороны РФ заявило о полном освобождении населенного пункта Соледар.

Ранее 5-tv.ru публиковал оценку американского эксперта идеи США помочь Украине напасть на Крым.