Кошка против собак: по Приморскому селу бродит опасный тигр
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Olena Khudiakova; 5-tv.ru
По ночам хищник утаскивает сторожевых собак.
В Приморье тигр держит в страхе целое село. Ночами пробирается на участки и утаскивает сторожевых собак.
По словам специалистов, следствием конфликтного поведения хищника стало ненадлежащее содержание домашних животных.
Обычно добычей тигров становятся бродячие собаки, но в дальнейшем хищники начинают заходить в населенные пункты и охотятся уже там.
С начала зимы местные жители уже лишились около тридцати домашних собак, но тигр на этом не остановился.
Пока специалисты занимаются отловом полосатого хищника, местным жителям советуют на ночь запирать домашних животных в сараях или в своих домах.