В Туве нашли людей, заблудившихся в тайге
31
Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru
Мужчина и две женщины ушли в лес за кедровыми орехами.
В Туве успехом завершилась поисковая операция в тайге.
Мужчина и две женщины отправились за кедровыми орехами. На промысел вышли еще 19 января, и уже тогда им пришлось провести незапланированную ночь в заснеженном лесу.
На следующий день тревогу забили родственники пропавших. Поиски начались незамедлительно. Группа прочесывала местность на снегоходах, благодаря этому и удалось найти пропавшую группу.
Всех доставили к месту сбора и напоили горячим чаем. Спасенные сейчас в удовлетворительном состоянии.