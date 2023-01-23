В России может подорожать арендное жилье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; 5-tv.ru

Ситуация во многом будет зависеть от спроса на съемные квартиры.

Цены на арендное жилье в России к весне могут подняться на 15%. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка недвижимости.

Рост цен происходит из-за того, что объем предложения на рынке сокращается. Собственники стали чаще выставлять квартиры на продажу, в том числе, чтобы закрыть ипотечные кредиты.

Кроме того, из-за ужесточения безвизового режима в странах СНГ, уехавшие граждане начинают возвращаться в страну.

Тем самым подстегивают спрос на жилье.