В России может подорожать арендное жилье
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; 5-tv.ru
Ситуация во многом будет зависеть от спроса на съемные квартиры.
Цены на арендное жилье в России к весне могут подняться на 15%. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка недвижимости.
Рост цен происходит из-за того, что объем предложения на рынке сокращается. Собственники стали чаще выставлять квартиры на продажу, в том числе, чтобы закрыть ипотечные кредиты.
Кроме того, из-за ужесточения безвизового режима в странах СНГ, уехавшие граждане начинают возвращаться в страну.
Тем самым подстегивают спрос на жилье.