«Прорыв» на передовой: танкисты нанесли массированный удар по ВСУ

Фото, видео: Стрингер / ТАСС; 5-tv.ru

Минобороны опубликовало кадры работы танков Т-90М.

Танкисты южного военного округа нанесли массированный удар по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации — на правом берегу Днепра.

Танки Т-90М «Прорыв» по координатам, полученным с помощью беспилотников, уничтожили наблюдательные пункты, склады боеприпасов, бронетехнику и живую силу противника.

«Прорыв он и есть прорыв. Он прорыв танковый в танкостроении. Чем он отличается от других танков, танков противника, он усовершенствованный. Экипаж находится надежно под защитой», — рассказал командир танка.

Также танковые расчеты проводят маневренные бои, эффективно используя рельеф местности и естественные укрытия.