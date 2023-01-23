Макрон не исключил отправку танков Leclerc Киеву

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Президент Франции поставил три условия.

Франция может отправить Украине свои танки Leclerc. Этот вопрос еще рассматривают в правительстве, но о такой возможности уже объявил президент Эммануэль Макрон — по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом. Встреча прошла в Париже. Лидеры договорились провести совместные военные учения французских и немецких войск. Маневры пройдут в Литве и Румынии — на границе с Украиной. Также главы государств обсудили передачу тяжелого вооружения Киеву. Президент Пятой республики допустил, что ВСУ получат французские танки. Но выдвинул целый ряд условий.

«Что касается „Леклерков“, я попросил нашего министра обороны поработать над этим вопросом. Но никакие варианты не исключаются. Однако для отправки танков есть три критерия. Это не должно обострить кризис и ударить по нашей обороноспособности. В третьих, нужно, чтобы это могло оказать реальную и эффективную поддержку нашим украинским друзьям», — заявил Макрон.

Когда именно ВСУ могут получить французские танки, Макрон не уточнил. Поставки немецких танков Leopard на встрече вообще не обсуждались. Шольц буквально ушел от вопросов на эту тему. Как отмечает The New York Times — нежелание Германии обусловлено исторически. Автор статьи подчеркивает — немцы все еще хорошо помнят, чем закончилось их противостояние с советским союзом в 1945 году. По данным соцопросов, не поддерживают отправку танков Киеву ровно половина жителей ФРГ.