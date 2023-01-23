В Ленинградской области сбили лося
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Wackerhagen; 5-tv.ru
Животное выжило, но у него сломаны ноги.
На трассе под Петербургом под колеса автомобиля попал лось!
Он выжил, но у животного сломаны ноги. Передвигаться самостоятельно лось не может. Все из-за того, что после оттепели в лесах Ленобласти сейчас мало снега. И животные активно перемещаются в поисках пищи.
На проезжую часть их притягивает противогололедная смесь. Она содержит соль. Поэтому если лось появился у дороги, лучше притормозить.
Штраф за сбитого животного достигает 80 тысяч рублей.