В Ленинградской области сбили лося

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Wackerhagen; 5-tv.ru

Животное выжило, но у него сломаны ноги.

На трассе под Петербургом под колеса автомобиля попал лось!

Он выжил, но у животного сломаны ноги. Передвигаться самостоятельно лось не может. Все из-за того, что после оттепели в лесах Ленобласти сейчас мало снега. И животные активно перемещаются в поисках пищи.

На проезжую часть их притягивает противогололедная смесь. Она содержит соль. Поэтому если лось появился у дороги, лучше притормозить.

Штраф за сбитого животного достигает 80 тысяч рублей.