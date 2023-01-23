В Петербурге из-за ошибки рабочих затопило проспект

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Из-за большого количества воды образовалась пробка.

Забивали сваю и пробили водопровод! В Петербурге из-за ошибки рабочих Дунайский проспект превратился в бурлящую реку. Вода поднялась почти на полметра. Автомобили на малой скорости едут по бампер в воде.

После аварии от водоснабжения отключили ближайшую АЗС. Сейчас рабочие ликвидируют последствия потопа. Кстати, уже второго за последние дни. В минувшую пятницу из-за прохудившейся теплотрассы без тепла остались почти 400 домов.