«Я его воспитываю»: 76-летняя Клара Новикова сообщила о новом молодым бойфренде

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

На своем творческом вечере народная артистка РФ заявила, что у нее роман с большой разницей в возрасте.

Народная артистка РФ Клара Новикова заявила о романе с молодым мужчиной прямо посреди своего творческого вечера в Москве. Зрители оценили откровенность 76-летней звезды и встретили ее признание звонкими аплодисментами, пишет «МК». Клара Борисовна была замужем дважды. Первый брак окончился разводом, второй — смертью супруга. Юрий Зерчанинов скончался после операции на сердце в 2009 году. Вместе они прожили почти 35 лет.

После ухода мужа из жизни Новикова не обсуждала личную жизнь с журналистами. Поэтому слова знаменитости о молодом избраннике стали неожиданностью даже для фанатов, тщательно следящих за ее судьбой. Показывать публике бойфренда Клара Борисовна не спешит, да и замуж в третий раз, по собственным словам, не собирается. Говорит, отношения без штампа в паспорте ее вполне устраивают.

«У меня много было достойных мужчин, если честно. А почему нет? У меня и сейчас есть. Молодой! Я его воспитываю. Ну а что? Муж — это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот, я и воспитываю», — шутила артистка.

Как отметила Новикова, ее выбор не всегда устраивает окружающих. Актриса не раз замечала косые взгляды, и этот факт сочла огорчительным (разница в возрасте, похоже, очевидная). Косятся, говорит юмористка, не только знакомые, но и посторонние люди, которым не должно быть дела до чужой жизни.

«Представляете, какой ужас… Я стою с ним в супермаркете у кассы, мы рассчитываемся. Боже мой, ну что за кассир! Видит, что я с молодым человеком, что мы кокетничаем. Что же при нем спрашивать про пенсионное удостоверение?» — пожаловалась Новикова.

Первый брак Клары Борисовны Герцер (Девичья фамилия. — Прим. ред.) продлился десять лет, отношения с сокурсником по цирковому училищу Виктором Новиковым прервала встреча с Зерчаниновым — спортивным журналистом, заместителем главреда журнала «Юность». От него актриса родила дочь Марию, которая, когда подросла, пошла по стопам отца. Наследница подарила родителям внуков Льва и Андрея.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему журналист Отар Кушанашвили запретил Кларе Новиковой выступать.