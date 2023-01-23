Экс-муж об упавшей с лестницы Ларисе Удовиченко: «Как выпьет, тянет на подвиги»

Фото: Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Народная артистка РФ перенесла операцию после перелома позвоночника. У ее экс-супруга свой взгляд на ситуацию.

Народная артистка РФ Лариса Удовиченко восстанавливается после серьезной травмы. Она попала в больницу с переломом позвоночника, сейчас, по словам коллег, проходит реабилитацию дома. В эфире ток-шоу Леры Кудрявцевой на одном из федеральных каналов экс-супруг актрисы Геннадий Болгарин назвал неожиданную причину госпитализации.

«Она упала дома, упала неудачно. Вызвали сразу скорую, оказали ей помощь, повезли в больницу. Сейчас она находится дома… С Ларисой такое не в первый раз. Вы знаете, она как выпьет, ее на подвиги тянет: то лампочку прикрутить или картину перевесить», — заявил он.

По словам Болгарина, рядом с Удовиченко в сложный период после травмы рядом с артисткой постоянно находится ее дочь Мария. На его нелестный намек о пристрастии бывшей жены резко отреагировала другая гостья студии — певица и телеведущая Ольга Орлова. Она осудила мужчину за этот выпад, а также отметила: нет никаких оснований полагать, что у Ларисы Удовиченко сложные отношения с алкоголем.

«Человек со сломанным позвоночником, а он говорит: „Она как выпьет, ее на подвиги тянет“. Джентльмен уровня „бог“. Я сама с Ларисой пила шампанское, она человек, который умеет пить, и все у нее в порядке с этим», — высказалась исполнительница.

О госпитализации Ларисы Удовиченко стало известно 18 января. Организаторы спектаклей с ее участием в Петрозаводске и Великом Новгороде сообщили, что знаменитость не сможет выйти на сцену из-за перелома позвоночника. Об обстоятельствах травмы предпочли умолчать. Позже актер Андрей Бутин в беседе с журналистами подтвердил «серьезную травму».

Близкий друг Удовиченко, заслуженный артист РФ Эвклид Кюрдзидис, в одном из интервью заявил, что она перенесла операцию на позвоночнике в декабре и теперь проходит реабилитацию в домашних условиях. Подчеркнул, что постоянно находится на связи с подругой. Никто из коллег версию бывшего мужа актрисы о причинах инцидента не поддержал.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лариса Удовиченко впервые вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем самочувствии.