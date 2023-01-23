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Мера направлена на организацию ротации войск в зоне боевых действий.

Глава установившегося в Киеве неонацистского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором сказал, что командованию украинских боевиков нужно сформировать резервы личного состава.

«Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться», — сказал президент Украины на встрече с учащимися Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Запись разговора выложена в Telegram-канале офиса Зеленского.

В начале декабря 2022 года глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что проведения дополнительной мобилизации нет в планах. 16 ноября 2022 года украинский парламент продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 19 февраля 2023 года.

24 февраля 2022 года Россия — после многочисленных попыток разрешить существующие в регионе проблемы дипломатическим путем — была вынуждена приступить к проведению на Украине специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию киевского режима, прекращение геноцида русских в регионе и предотвращение дальнейшей гибели мирных жителей Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России.