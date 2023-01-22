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В силовых структурах региона сообщили, что они уже начали делиться с российской стороной важной информацией.

На запорожском направлении фронта все более массовый характер приобретает переход украинских боевиков на стороны России.

Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах РФ, еще двое украинских солдат, служивших в одной из элитных частей ВСУ перешли на сторону российской армии и уже начали передавать сотрудникам российских спецслужб важную информацию.



Ранее представители российского оборонного ведомства сообщили, что на запорожском направлении в ходе активных наступательных действий российские войска смогли занять выгодные рубежи и позиции для дальнейшего освобождения Новороссии.

Специальная военная операция на Украине проводится Россией с 24 февраля 2022 года как вынужденная реакция на не прекращавшийся геноцид этнических русских на Украине, обстрел городов Донбасса и фактическое построение в стране неонацистского режима.

После начала спецоперации страны коллективного Запада де-факто поддержали украинских боевиков в войне с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава преступного киевского режима Владимир Зеленский лично встретил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и назвал его «настоящим другом» Украины.