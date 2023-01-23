В 2023 году прокуратура запланировала втрое меньше проверок бизнеса

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал о защите бизнеса от «навязчивого контроля» проверяющих структур.

Прокуратура в 2023 году запланировала менее 90 тысяч проверок субъектов малого и среднего бизнеса — втрое меньше, чем в прошлом году. Об этом в интервью «Известиям» сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Подобное сокращение является самым значительным за весь 14-летний период формирования планов прокурорами. Мы реализовали озвученный президентом Российской Федерации подход о допустимости проверок только опасных объектов при согласовании планов контролирующих органов на текущий год», — отметил Краснов.

По его словам, свыше 66% заявок контролирующих органов прокуратура отклоняет, благодаря чему удалось оградить бизнес от «навязчивого контроля» проверяющих структур.

Краснов подчеркнул, что надзорная практика в сфере бизнеса ориентирована на соблюдение установленных правительством мораториев на проведение проверок. И факты нарушения этого запрета выявлялись и оперативно пресекались почти во всех регионах страны.

В числе самых распространенных нарушений генпрокурор назвал незаконные отказы региональных властей в предоставлении предпринимателям финансовой поддержки и неоплату заказчиками исполненных публичных контрактов.

При этом в ряде регионов только после вмешательства генпрокуратуры были приняты или приведены в соответствие с федеральным законодательством программы поддержки бизнеса, реализованы и профинансированы их мероприятия.

Краснов добавил, что запрет на внеплановые проверки бизнеса Правительство РФ продлило накануне Нового года. В свою очередь генпрокуратура будет неукоснительно следить за его соблюдением для сохранения комфортных условий развития предпринимательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал о нововведениях в системе прокурорского надзора в период экономической войны, объявленной Западом.