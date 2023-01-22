«Сам не проявляется»: Анита Цой объяснила, почему не общается с младшим братом

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Родственник знаменитости оказался куда менее удачливым в жизни и находится в бедственном положении.

Певица Анита Цой призналась, что не общается со своим 32-летним сводным братом Алексеем, который родился у ее отца во втором браке. В эфире федерального телеканала она заявила, что могла бы помочь бедствующему родственнику, однако тот, по ее словам, «сам не проявляется».

«Мы всю жизнь жили отдельно, у нас были разные мамы, разные занятия. Я могу взять и поднять его до определенного уровня. У меня хорошо получается воспитывать. Я могу просто предложить ему помощь, а если человек сам не проявляется, то зачем его тревожить?» — высказалась Цой.

Оказалось, что когда певице было всего два года, отец бросил их с матерью и ушел в новую семью. Именно в ней на свет и появился Алексей. Видимо, поэтому Цой не испытывает теплых чувств к младшему брату.

Знаменитость отказалась поучаствовать в судьбе Алексея, даже когда ему грозило заключение за хранение запрещенных веществ. Тогда мать молодого человека решилась позвонить Цой с просьбой о помощи, но та лишь заявила, что «лечить нужно было» вовремя. С тех пор родственники не общались.

Сейчас Алексей, отбыв наказание, живет в квартире матери, работает грузчиком на хлебозаводе и буквально перебивается с хлеба на воду. Однако певица не готова взять его даже на свое предприятие по выращиванию и консервированию овощей, которое активно развивает помимо карьеры на сцене.

«На работу? Чтобы потом не знать, как его уволить, потому что он не справляется с поставленными задачами?! Нет», — категорично заявила Цой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анита Цой посоветовала 37-летней поющей ведущей Ольге Бузовой срочно выходить замуж, потому что в 40 лет она станет никому не нужной «старой бабкой».