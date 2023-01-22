Фото: telegram / VGA_Kakhovka

Накануне украинские террористы атаковали населенный пункт несколько раз. Киевский режим на этом не останавливается.

Мирная жительница Каховки погибла при обстреле региона со стороны украинский Вооруженных сил. Информацию подтвердили в администрации города, расположенного в Херсонской области.

«Вчера в течение дня Каховка несколько раз подверглась обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате обстрела района музыкальной школы погибла женщина. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована с взрывной травмой», — подчеркивалось в заявлении мэрии, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Кроме того, отмечалось, что в результате атаки ВСУ значительно пострадали частные дома.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Киевской области силой захватили храм Украинской православной церкви.