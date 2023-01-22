В доме Джо Байдена нашли еще шесть новых секретных документов

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP

На просьбу прокомментировать инцидент политик ответил неоднозначно.

Агенты ФБР нашли в частном доме Джо Байдена еще шесть секретных документов. Обыск в особняке в штате Делавэр, длился 13 часов. Сам Байден заявил журналистам, что «там ничего секретного не было», после чего демонстративно повернулся к прессе спиной и высказал свое неудовольствие помощнику, передает CNN.

Минюст США теперь будет внимательно изучать бумаги. Часть из них относятся ко времени когда Байден был сенатором, часть — к его пребыванию на посту вице-президента при Обаме. Чуть более недели назад в том же доме, а также в офисе Байдена нашли крупную партию документов с грифом секретно, в том числе служебные записки американской разведки.

Все это забывчивый политик должен был сдать в архив еще шесть лет назад.