Смертельное ДТП произошло в Красноярске с участием легковушки и тягача

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Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

В результате скончался один человек, пострадавшие доставлены в больницу.

В Красноярске в припаркованный тягач на полной скорости врезалась легковушка.

Ее водитель погиб, в салоне еще находились женщина и ребенок. Их увезли на скорой.

На кадрах видно, как машина мчится по правой заснеженной полосе и даже не пытается притормозить. От удара ее отбросило на автомобиль ДПС.

Что стало причиной такого поведения водителя теперь предстоит выяснить.

По одной из версий ему стало плохо за рулем.

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