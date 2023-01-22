Рэпер Lil Krystalll попал в больницу
Фото: Instagram* / lilkrystalll
Причина обращения знаменитости к медикам не раскрывается.
Рэпер Lil Krystalll попал в больницу. Исполнитель подключен к медицинским аппаратам. Об этом он рассказал в своей социальной сети.
Музыкант опубликовал в личном блоге две фотографии, которыми сообщил подписчикам о свой проблеме. Сейчас он лежит в больнице.
Согласно кадрам, кумир молодежи находится в сознании. О причинах обращения к медикам рэп-исполнитель не сообщал.
LIL KRYSTALLL попал в больницу.
Примечательно, что поклонники музыканта долгое время не знали о настоящем имени рэпера, который скрывается под псевдонимом. На просторах сети мелькали предположения, что его зовут Алексей или Сергей, но после вспыли данные из биографии молодого человека. Оказалось, что родился он в Риге, а его настоящее имя — Уланс Познакс Ришардович.
Ранее 5-tv, ru писал, как выглядел фигурист Роман Костамаров перед госпитализацией.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ