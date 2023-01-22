Фото: Instagram* / lilkrystalll

Причина обращения знаменитости к медикам не раскрывается.

Рэпер Lil Krystalll попал в больницу. Исполнитель подключен к медицинским аппаратам. Об этом он рассказал в своей социальной сети.

Музыкант опубликовал в личном блоге две фотографии, которыми сообщил подписчикам о свой проблеме. Сейчас он лежит в больнице.

Согласно кадрам, кумир молодежи находится в сознании. О причинах обращения к медикам рэп-исполнитель не сообщал.

LIL KRYSTALLL попал в больницу. Instagram* / lilkrystalll

Примечательно, что поклонники музыканта долгое время не знали о настоящем имени рэпера, который скрывается под псевдонимом. На просторах сети мелькали предположения, что его зовут Алексей или Сергей, но после вспыли данные из биографии молодого человека. Оказалось, что родился он в Риге, а его настоящее имя — Уланс Познакс Ришардович.

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