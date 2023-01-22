Любовь зла: неочевидные признаки того, что вы ошиблись в выборе мужчины

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Зачастую женщины продолжают отношения, которые уже изжили себя, вместо того, чтобы попрощаться с партнером и найти себе нового спутника жизни.

Женщины часто упускают свою настоящую любовь из-за того, что ранее им «посчастливилось» вступить в отношения с мужчиной, который им совсем не подходит. Проблема в том, что сердобольные представительницы прекрасного пола изначально выбирают себе неправильных спутников. Как понять, что вы ошиблись в выборе партнера и вам стоит поскорее закончить угнетающие отношения, сообщает Сибкрай.ru.

Первым признаком является то, что мужчина вас не слушает. Ему неинтересно все, чем вы хотите с ним поделиться. Если спутнику скучно слушать о том, как прошел ваш день, то стоит поскорее разорвать с ним отношения.

Второй признак заключается в способности вашего партнера обсуждать с вами серьезные проблемы и вместе искать пути их решения. Задумайтесь, как часто мужчина с вами советуется? Если почти никогда, то самое время делать выводы.

Третьей трудностью станет нежелание вашего партнера искать компромисс — важная составляющая в крепких отношениях. Если у вас не получается разговаривать серьезно, он постоянно отнекивается и не хочет делиться переживаниями, то зачем вам нужен такой партнер?

И, в-четвертых, если вы чувствуете себя ненужной и нелюбимой, то вы с этим человеком вы никогда и не почувствуете себя желанной. Если ваш партнер не ценит сейчас, то он не начнет дорожить вами уже никогда.

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