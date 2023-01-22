Нюша засветилась с мужем-изменщиком на открытии отеля в Дубае

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Всего несколько месяцев назад сеть бурно обсуждала разлад в семье певицы и предпринимателя. Неужели теперь в союзе идиллия?

Певица Нюша (Анна Шурочкина) засветилась на открытии отеля Atlantis The Royal в Дубае в компании своего мужа Игоря Сивова, которого совсем недавно публично обвинила в измене.

Снимки веселящихся на светском мероприятии супругов появились в соцсетях. Судя по кадрам, певица и предприниматель напрочь забыли о пробежавшей между ними кошке, если она вообще была. Многие, в частности блогер Мария Погребняк, с самого начали были уверены, что полная слез история о походах Сивова налево во время второй беременности Нюши — это выдумка и пиар от начала до конца с целью заработать на подписчиках.

Фото: Instagram* / nyusha_nyusha

Несколько месяцев назад сеть бурно обсуждала признания Нюши в том, что «в семье произошла измена». Певица не уточнила, кто именно был неверен, однако поклонники сразу решили, что семейный очаг растоптал именно Сивов. Фанаты активно поддержали любимицу, которая, несмотря на боль, решила сохранить отношения с мужем-изменщиком ради детей.

Однако Сивов следом тоже решил порассуждать в соцсети на тему предательства, и из его намеков вполне можно было заключить, что «рогоносцем» в семье стал именно он.

В итоге фанаты до сих пор остаются в неведении, кто же в их любимой звездной паре все-таки совершил измену. Впрочем, это и не особо важно, ведь певица заявила, что не собирается рушить брак. Нюша убеждена: неверность — не конец отношений, ее можно пережить и использовать в будущем для улучшения взаимопонимания.

К слову, на тусовке в Дубае, кроме Нюши и ее супруга, были замечены и другие российские знаменитости: блогер и телеведущая Ида Галич, певица Клава Кока, модель Виктория Лопырева. Главной же звездой вечера стала американская певица Бейонсе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша в погоне за красотой легла под нож хирурга.

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