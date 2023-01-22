В Госдуме ответили на идею исключить «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы

Фото: Смертин Павел / ТАСС

Главное произведение Александра Солженицына предложили перестать изучать как не прошедшее «испытание временем».

Вопрос об исключении из школьной программы по литературе произведения «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына не стоит на повестке. Об этом заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Так она ответила на инициативу депутата Госдумы Дмитрия Вяткина об изъятии из школьной программы произведений Солженицына как «не выдержавших испытание временем».

«Такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения», — цитирует Казакову ТАСС.

Депутат подчеркнула, что ее слова относятся ко всем книгам автора. Она добавила, что исключение и включение любых произведений в школьную программу — это длительный процесс.

Вяткин ранее пояснил, что «Архипелаг ГУЛАГ» могут прекратить изучать в школе, так как анализ показал, что многие факты, изложенные в произведении, были выдуманы. Вместо книги Солженицына депутат предложил снова включить в программу «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.

На днях педагог Юлия Шнайдер прокомментировала инициативу Совфеда о возвращении в школьную программу «Молодой гвардии», «Повести о настоящем человеке» и рассказов о героях-пионерах.

По мнению учителя, идея воскресить творчество Фадеева и Полевого интересна, но лучше сделать работу с книгами о военных подвигах и патриотах прошлого дополнительной — опциональной. Данные произведения пропитаны идеологией своего времени, которая может быть непонятной современным школьникам и вызовет у них отторжение, пояснила Шнайдер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проверку сочинений школьников в России решили доверить нейросети.