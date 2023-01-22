«Остро чувствовал судьбу»: Швыдкой попрощался с Николаем Досталем

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Песня; 5-tv.ru

Бывший министр культуры отметил, что знаменитый режиссер сострадал людям.

В московском Кунцево провожают в последний путь российского режиссера Николая Досталя. Церемонию прощания посетил спецпредставитель президента по межкультурному взаимодействию Михаил Швыдкой. В беседе с 5-tv.ru он поделился воспоминаниями о великом творческом деятеле.

Бывший министр культуры РФ отметил, что Досталь обладал огромным человеческим чувством сострадания, которым были пропитаны его работы.

«Я думаю, что чувство сострадания было во всех его фильмах. Он был человеком, который остро чувствовал судьбу маленького человека, обычного человека в истории. Эта любовь к людям, которые ничем особенным не выделяются, но могут проявить чудеса героизма, веры и любви, в нем жила всегда», - сообщил Швыдкой.

Спецпредставитель президента назвал Досталя настоящим советским гуманистом. По его словам, режиссер рос на фильмах 60-70ых годов. Швыдкой также напомнил, как культурный деятель проявлял свои актерские таланты.

«Он снимался в „До свидания, мальчики“. Это фильм, в котором он дебютировал как актер. Это была работа удивительная. И он просто очень хорошим человеком был. Очень-очень. И мне очень его будет не хватать», - заключил Михаил Швыдкой.

Николай Досталь скончался в больнице на 77-м году жизни. Предположительно, причиной смерти послужил рак предстательной железы. Отпевали известного режиссера в храме иконы Божией Матери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто пришел проститься с Досталем.