Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Gavin Ching

Сотрудница иностранного легиона неоднократно была не грани увольнения, однако командование боится опускать Файк к гражданским.

Иностранная наемница ВСУ заявила, что обладает данными, которые «сожгут дотла» украинскую армию. Международная аферистка Эмесе Файк в телефонном разговоре хвасталась шантажом украинского генерала Андрея Ординовича по прозвищу Зевс. Запись диалога опубликовало издание Daily Mail.

Наемница рассказала, что командование намеривалось исключить ее из иностранного легиона после ее несогласованной поездки за границу.

«Единственная моя удача заключалась в том, что перед этим я говорила с Зевсом, и они не могли меня тронуть. Я сказала Зевсу, что если я не вернусь к этому делу, я опубликую все, что знаю, и почему меня выгоняют», — заявила Файк.

По словам Файк, Зевс взял ее под защиту после угроз, так как понимает бедственное положение ВСУ после возможного обнародования информации.

«Он понимает, что если я выйду и начну говорить обо всем, что я знаю, и обо всем, что я видела в армии, и о том, какие бесхарактерные люди, это сожжет армию дотла», — объяснила наемница.

В телефонном разговоре Файк также отметила проблемы, о которых следовало бы знать общественности. Среди них — коррупция и отношение к наемникам из других стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что венгерская наемница Эмесе Файк оказалась международной мошенницей. На счету аферистки несколько попыток присвоить себе чужое имущество в разных странах. Благодаря своим махинациям женщина превратилась в настоящее лицо иностранного легиона.