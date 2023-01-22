При обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР повреждены техникум и несколько зданий

Фото: Александр Река / ТАСС

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Повреждены несколько зданий, включая техникум, и линии электропередач. Об этом сообщили в администрации города.

«В результате обстрела разрушено два нежилых здания. Повреждено остекление в машиностроительном техникуме, здании жилстройсервиса № 3 и его мастерских. Повреждено остекление нескольких квартир по пер. Южному. Пострадали частные гаражи. <….> Перебиты ЛЭП», — написали в Telegram-канале мэрии.

При этом власти отметили, что в результате обстрела мирные жители не пострадали. Специалисты уже проводят ремонтно-восстановительные работы.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили на Стаханов шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Недавно ВСУ атаковали Донецк — снаряды натовского калибра повредили детский сад. Также погиб местный житель.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал ужасающие кадры с места прилета украинских снарядов в Донецке.