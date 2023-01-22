У 14-летней девочки остановилось сердце на фуд-корте в Казани

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Подростка без сознания доставили в больницу, где впоследствии констатировали смерть.

У 14-летней девочки в Казани остановилось сердце, когда она отдыхала с друзьями на фуд-корте торгового центра. Об этом пишет портал «Казанский репортер».

Как сообщает СМИ, школьница внезапно потеряла сознание. Среди посетителей оказался профессиональный врач, который оказал девочке первую помощь, но не смог привести ее в сознание.

«Мы только пришли. Она просто упала и все. Мы ничего не успели сделать», — рассказала журналистам подруга школьницы.

На скорой помощи пострадавшую доставили в больницу. Позже стало известно, что девочка скончалась.

По словам охранников торгового центра, школьница могла надышаться отравляющего вещества в туалете. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться полиции.

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