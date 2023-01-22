«Зеленая звезда» подойдет на минимальное расстояние к Земле 1 февраля

Комету, которая пройдет близко к Земле 1 февраля можно будет увидеть из России

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Lindemann

Где и как можно будет увидеть уникальное явление?

Комета, которую открыли в марте прошло года под названием C/2022 E3 (ZTF) пролетит 1 февраля 2023 года на минимальном расстоянии от Земли. Скорее всего, ее можно будет видеть невооруженным глазом с территории России, говорит Московский планетарий в сообщении изданию РИА.

«Можно предположить, что блеск кометы может достигнуть +5 — +4 звездной величины, а длина газового хвоста более десяти градусов (размером с „ковш“ Большой медведицы). А это означает, что при отсутствии городской засветки ее можно будет увидеть даже невооруженным глазом, тем более что у нее для нашей страны и всех стран северного полушария будут прекрасные условия видимости», — сообщает пресс-центр Московского планетария.

Последний раз она пролетала мимо Земли около 50 000 лет назад.

Уточняется, что сейчас комета движется по внутренней области Солнечной системы. Уже 12 января «летящая звезда» достигла перигелия, то есть ближайшей к Солнцу точки, а 1 февраля пройдет на минимальном расстоянии от Земли. В этот день нашу планету и C/2022 E3 будут разделять всего лишь 42 миллиона километров. Это менее трети расстояния от Земли до Солнца.

Диаметр кометы около километра, цвет — зеленый, хвост — желтый.

Чтобы насладиться видом кометы, астрономы рекомендуют использовать телескоп или бинокль. Лучше всего выехать за город, чтобы городское освещение не помешало увидеть не только комету, но и звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астрономы поймали странный радиосигнал из далекой галактики.