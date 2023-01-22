Почему возникает страсть на рабочем месте и чем грозит служебный роман?

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Коллеги могут стать любовниками и в дальнейшем даже сыграть свадьбу, но у таких отношений есть свои подводные камни.

В современном мире служебные романы, согласно статистике, одобряют лишь 55% людей. Но нередко такие романы заканчиваются браком. Об этом в беседе с «Радио 1» заявила психолог Ирина Прокопьева.

По ее словам, на работе у людей есть время и возможность присмотреться друг к другу, оценить потенциальную вторую половинку.

«Оказывается, что, чем чаще мы видим человека, тем более симпатичным он нам кажется. На работе есть время посмотреть на человека в разных ситуациях, как он себя ведет с подчиненными, с теми, кто выше по статусу, с коллегами, насколько он порядочный. Это все важно и создает впечатление о человеке», — отметила Прокопьева.

Она также отметила главный минус служебного романа — в случае расставания бывшим будет тяжело находиться в одном коллективе. Это может спровоцировать увольнение или смену рабочего места.

«Если люди взрослые, осознанные, с эмоциональным интеллектом, они понимают, что отношения завершаются, важно заканчивать их хорошо, расставаться друзьями», — напомнила психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, почему россияне не любят служебные романы, но с удовольствием их заводят.