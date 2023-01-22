Настроила планов: как проходят израильские будни сбежавшей из РФ Пугачевой

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Певица обосновалась на «израильской рублевке». А что сейчас с ее детьми и мужем?

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева окончательно освоилась в Израиле. Со слов инсайдеров, Алла Борисовна наладила семейный быт, устроила детей в школу, а теперь собирается приобрести новый замок, сообщает издание StarHit.ru.

Алла Борисовна и Максим Галкин* устроили двойняшек в частную русско-еврейскую школу, образование в которой обходится почти в 600 тысяч рублей в год. Их семья с самого начала обосновалась в Кесарии, это место называют «израильской Рублевкой» — там расположены самые дорогие виллы и особняки. Но ходят слухи, что Алла с Максимом планируют переехать из этого престижного места и подыскивают себе новый дом.

«Детей возит водитель, это чуть больше 30 минут от их места проживания. Большая часть занятий ведется на русском языке, программа там адаптирована в соответствии с местным учебным планом», — рассказала женщина, живущая в Герцлии.

Также инсайдеры сообщают, что семья усиленно учит иврит и берет уроки у частных преподавателей. Судя по всему, Пугачева с Галкиным окончательно решили остаться в Израиле и не собираются возвращаться в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Егор Кончаловский обвинил Аллу Пугачеву в предательстве.

* — признан в РФ иноагентом.