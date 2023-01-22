Фото, видео: © РИА Новости / Иван Родионов; Telegram / izvestia; 5-tv.ru

Участники спецоперации по защите Донбасса быстрыми темпами продвигаются вглубь Запорожской области и освобождают села от националистов. Сейчас на очереди город.

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ быстрыми темпами наступают в Запорожской области. Им уже удалось продвинуться на четыре-пять километров в сторону города Орехова и прорвать оборону ВСУ. Как сейчас проходит наступление армии, показал прямо с передовой военкор «Известий» Роман Польшаков.

«Это запорожское направление, сейчас ВС РФ перешли в наступление. Едем за мобильной группой. Поближе к освобожденным поселкам интенсивность огня большая. Как с нашей стороны, так и со стороны неонацистов работают и „Грады“, и артиллерия», — рассказал военкор.

Помешать наступлению российских войск украинские боевики пытаются с помощью мин. Их находят и нейтрализуют с помощью дронов. Когда территория безопасна, пехота продолжает движение вместе с бронемашинами. Впрочем, и на технике на передовой бывает очень опасно из-за украинских диверсантов. В какой-то момент корреспонденту пришлось идти пешком ради своей же безопасности.

«К Орехову наши войска двигаются с двух сторон — с юго-запада и юго-востока. Освободили уже несколько сел. И вот, как ребята говорят, заканчивается уже их зачистка. Город очень хорошо укреплен. Бойцы отмечают, что там много боевиков ВСУ и техники. Но штурмовики идут вперед, готовясь освободить этот населенный пункт», — сообщил Роман Польшаков.

О том, что российские войска взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области, минувшим днем рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. 20 января российские силы освободили от националистов пять населенных пунктов в регионе. Сейчас на очереди находятся еще не менее семи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало причиной активного продвижения российской армии и освобождения сел в Запорожской области.