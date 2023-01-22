Кормящая грудью Ефременкова оправдалась за вино: «Когда на стакане, малыши здоровее»

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

Звезда «Дома-2» заверила поклонников, что алкоголь не наносит никакого вреда грудным детям. В частности, ее родившимся недоношенными трехмесячным близнецам.

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова ответила на критику подписчиков в соцсетях из-за выпитого ею бокала вина. По мнению кормящей грудью матери, алкоголь не причинит никакого вреда ее близнецам, родившимся недоношенными.

Юлия Ефременкова родила в сентябре прошлого года с помощью кесарева сечения. Мальчики появились на свет раньше срока и целый месяц провели в реанимации. Сейчас мама и малыши уже дома. Она часто рассказывает о жизни деток и отвечает на вопросы поклонников в соцсетях. Однако в одной публикации подписчики увидели, как звезда «Дома-2» с удовольствием пьет вино.

«Вы же кормите деток! И пьете вино?»

«Вы же на грудном вскармливании, как вы могли выпить алкоголь?» — разбушевались подписчицы.

Ефременкова отреагировала на это спокойно. Она объяснила, что ее дети не могли получить ни капли алкоголя. А если бы и получили немного, считает звезда «Дома-2», то ничего страшного бы не случилось.

«Если серьезно, то все гениально и просто. Я, например, сцедилась несколько раз и вылила все (молоко — Прим. ред.) в раковину. Но даже если бы этим молоком я и покормила своих детей, никакого вреда я бы им не нанесла. Не хочу сейчас сгущать краски и говорить, что многие, кто на стакане сидит конкретно, кормит детей грудью. И у них малыши здоровее наших, над которыми мы с вами трясемся», — заверила Юлия.

Малышей знаменитость воспитывает вместе с возлюбленным по имени Мондезир Свет-Амур. Ранее 35-летняя мама и 33-летний глава семьи признавались, что долго не могут успокоить малышей. После этого, как сообщал 5-tv.ru, Юлия Ефременкова рассказала о болезни двух сыновей.

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