Семь раз отмерь: ФРГ призвали подумать перед отправкой танков Украине

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Глава немецкого Минобороны Борис Писториус сообщал, что участники встречи на натовской базе Рамштайн не пришли к общему мнению по поставкам техники.

Перед отправкой своих танков Leopard 2 на Украину Германии следует хорошо подумать. Такое мнение выразил журналист Der Spiegel Томас Фишер. По мнению колумниста, немецкая сторона должна определиться, готова ли она тратить миллиарды евро, чтобы вооружать Незалежную в дальнейшем. Со слов Фишера, у Берлина есть стратегическая проблема, а именно, правительству ФРГ нужно решить, как далеко оно готово пойти в поддержке киевского режима.

«Если можно поставлять танки, то почему не боевые самолеты? Где проходит граница?» — задается вопросом публицист.

Кроме того, он добавил, что не считает убедительной стратегию, направленную на постоянное увеличение средств, выделяемых на поддержку Самостийной.

До этого издание публиковало информацию о готовности Германии поставить на Украину 19 старых танков Leopard 2, что используются военными ФРГ на учениях в целях имитации противника. Всего у государства в наличии 312 таких единиц техники двух модификаций, из которых 99 в минувшем году проходили профилактику и ремонт, а еще один подлежит списанию.

Накануне на натовской базе в ФРГ Рамштайн состоялась встреча глав оборонных ведомств государств Запада. Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2. При этом глава немецкого Минобороны Борис Писториус сообщал, что участники мероприятия не пришли к единогласному мнению по данному вопросу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему союзники не смогли убедить ФРГ начать передачу танков Украине.