И хочется, и колется: можно ли заниматься сексом во время менструации

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Некоторые женщины во время менструации замечают повышение либидо. Но стоит ли поддаваться своим сексуальным желаниям или все же нужно повременить?

Если женщина хочет заниматься сексом во время менструации, а партнер не против, конечно, никто не запретит это делать. Однако важно знать, чем могут быть опасны любовные утехи в такие дни. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru акушер-гинеколог назвала несколько факторов, на которые не стоит закрывать глаза женщине.

Специалист объяснила, каждая женщина сама решает, гигиенично ли для нее занятие сексом в критические дни, приемлет ли она такое. Ведь во время и после полового акта возможно испачкаться в крови и испачкать постельное белье. Второй момент — вопрос здоровья. Дело в том, что во время менструации кровь более активно забрасывается по маточным трубам в брюшную полость.

«Это чревато развитием различных заболеваний, в том числе эндометриоза. Кроме того, инфекционный фактор. Во время менструации шейка матки приоткрыта, и риск для развития инфекций возрастает. Поэтому, если половой акт еще и не защищенный, то большая вероятность воспалительных процессов», — объяснила врач.

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