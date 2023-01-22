«Это святое»: певица Слава сходила с беременной дочерью и зятем на УЗИ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / nastya_slava

Артистка невероятно счастлива и с нетерпением ждет появления на свет внука или внучки.

Певица Слава сходила вместе с беременной дочкой Александрой Морозовой и зятем Андреем Дедовым на ультразвуковое исследование. В социальной сети артистка показала трогательные кадры из кабинета врача. Судя по довольному лицу будущей бабушки, беременность наследницы протекает без каких-либо осложнений.

«Ура, я скоро стану бабушкой! Принимаю искренние поздравления. Нам всем будет очень приятно. Вы у меня самые хорошие. Редиски, пожалуйста, не пишите плохого, это святое!» — подписала ролик знаменитость.

К слову, о беременности дочери певицы публика узнала совершенно случайно. Интересное положение рассекретили близкие из окружения девушки. Позже Морозова призналась, она сама хотела поделиться радостной вестью. По этому случаю даже записала клип, на котором похвасталась округлившимся животом.

При этом в конце прошлого года Морозова вышла замуж. Со своим парнем девушка знакома более восьми лет. 25-летний супруг работает в сфере автобизнеса. Предложение девушке он сделал осенью. Торжественная церемония прошла в Барвихе в узком кругу друзей. Пышная свадьба, по словам Морозовой, состоится, но немного позже. Сейчас девушка активно готовится к появлению на свет первенца. Делает ремонт в квартире. Малыш должен родиться уже в марте–апреле. Мальчик или девочка, пара не рассказывает.

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