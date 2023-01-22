Ушедшие из России автоконцерны начали отключать машины россиян от программ для ремонта

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Чем сложнее электронная «начинка» современного россиянина, тем с большими проблемами он рискует столкнуться.

Хотя сейчас не время «хороших манер». Запад обвиняет во всех бедах российские власти, а при этом накладывает санкции, которые мешают жить простым людям.

Например, сейчас автовладельцы сталкиваются с новыми ограничениями, такие «повторные толчки» как после основного землетрясения. Когда автоконцерны уходили из России — гарантировали сервисной обслуживание. На этой неделе выяснилось, что многие марки «утянули» с собой и программное обеспечение — оно необходимо для сервисного обслуживания, а в некоторых случаях и для того, чтобы машина просто исправно ездила. Как говорится — «пардон» и «оревуар». Кого это коснулось и могут ли «подсанкционные» модели просто встать — разбирался Артур Ишпулатов.

Выскакивают ошибки. Непосредственно здесь — «двигатель неисправен». Как только в новогоднюю ночь часы пробили двенадцать, дорогая BMW Екатерины начала превращаться в тыкву. Уже утром первого января машина словно решила вымотать своей хозяйке нервы — на бортовом компьютере — ошибка за ошибкой.

«Выдает неверные данные, блокирует. Иногда нельзя даже посмотреть, какой на самом деле уровень масла. Раньше такого не было. Раньше машина вела себя хорошо. Никаких проблем с ней не было и не возникало», — рассказала Екатерина Устименко-Бакумовская, владелица BMW.

Каждую неделю Екатерина приезжает в сервис. Механики разводят руками — в машине все в порядке. Ломая голову, почему бортовой компьютер взбесился, начинают подозревать — постороннее вмешательство. Решили действовать на упреждение — залезли сами и переустановили программу.

Дали гарантию — но буквально на несколько дней. Каждый такой визит в сервис обходится девушке как минимум в пять тысяч рублей. И это не единственная проблема, с которой столкнулись российские владельцы иномарок в январе. «Мерседес» втихую решил отключить свое мобильное приложение в нашей стране.

Савва Форс владеет автосалоном, сам ездит на «немце». Как и все жалуется на отсутствие одной, но такой важной для водителей функции.

«Основная та функция, которой я лишился с 1 января, это прогрев автомобиля, потому что сейчас на улице стоят сильные морозы и хотелось бы дистанционно, не выходя из дома, прогреть автомобиль», — рассказал Савва Форс, владелец автосалона.

Следом тенденцию к «автодискриминации» подхватили и другие производители машин. «Шкода», «Ниссан», «Инфинити», «Лэнд Ровер» и «Ягуар» начали отключать в России свои приложения. Они в одно касание позволяли завести мотор, отследить местоположение, например, на парковке, или просто открыть дверь. Причем работать тоже перестали без всякого предупреждения. Водители в понятном гневе.

На работу самих автомобилей все эти отключения пока не повлияли. А вот следующий шаг — уже очень сильно осложнил передвижение россиян — отключили почти все СТО от серверов. И теперь нельзя сделать диагностику, настроить бортовые системы, даже без фар остаться можно.

«Это очень серьезно и неприятно. Потому что нынешний автомобиль современный — это такой большой гаджет на колесах. Он нуждается в постоянном обновлении программ, диагностики программ», — рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Технологически — у нас же такие умельцы. Они все равно найдут обходной путь. Механики уже предупреждают клиентов, что в случае форс-мажора программы для диагностики будут пытаться взломать, либо получить удаленный доступ от дилеров в других странах.

Автоэксперты добавляют: главное, чтобы производители машин не решились на следующий шаг — дистанционную блокировку машины.

«Это представлен блок управления двигателем с BMW. Он управляет работоспособностью двигателя. К нему на более современных моделях можно подключаться как удаленно, так и непосредственно к машине», — рассказал Евгений Самарин, менеджер автосервиса.

Это тот самый мозг машины, который отвечает вообще за все. Внутри такого блока — микросхема. Удаленно к нему может подключиться производитель. Телефоны постоянно на связи с серверами, компьютеры тоже, даже холодильники и пылесосы связываются с хозяином для передачи данных. Та же история с авто. Им тоже нужно регулярно обновление, тех же карт навигации. Какая команда придет со следующим пакетом данных — одном производителю известно.

«Разумно контролировать все подключения автомобиля к глобальной сети Интернет. Потому что кто там всем этим управляет и что планирует совершить с вашим автомобилем — очень сложно выяснить. Когда это произойдет — к сожалению, наши правоохранительные органы никак повлиять на концерн Мерседес или Дженерал Моторос в Америке, ну, они бессильны», — рассказал Алексей Курочкин, эксперт по кибербезопасности.

И если раньше начиненная электроникой машина считалась самой комфортной, то теперь может стать самой опасной. Зачастую в авто только один блок управления с микросхемами. Но чем современнее автомобиль, тем больше узлов и агрегатов контролирует эта коробка с микросхемой. Система подачи топлива, зажигания, распределения тормозных усилий, системы безопасности, наконец. Можно отключить все сразу, а можно по отдельности — ведь уже давно автогиганты пытаются внедрить продажу некоторых опций — по подписке. Включать/выключать за дополнительную плату. Техническая возможность — есть, и протестирована.

«Уже с 21-го года практически все производители автомобилей продают автомобили, которые постоянно подключены к серверам производителей. Они подключены, конечно, по интернет-каналу с помощью сим-карты, которая вставлена в автомобиль», — рассказал Александр Пахомов, владелец автосервиса, председатель правления Союза автосервисов.

Что может толкнуть корпорации на такой радикальный шаг — пока непонятно, но точно можно сказать, что если это и произойдет, то очевидно — втихую, как получилось и с блокировкой приложений, и с отключением серверов. Такая теперь забота о клиенте у гигантов западного бизнеса.