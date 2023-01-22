Госдолг США достиг 135% от ВВП страны

Фото, видео: www.globallookpress.com / William Volcov; 5-tv.ru

Размер американского госдолга достиг 31 триллиона 400 миллиардов долларов.

Но и американцам нет времени ждать. Госдолг США достиг очередного потолка, 31 триллион 400 миллиардов долларов. Это 135% от ВВП страны. Чтобы было понятно, представьте, что у вас зарплата 100 тысяч рублей, а вы в кредитах уже на 135 и даже не пытаетесь рассчитаться.

«Потолок» это как обещание самому себе — больше не занимать: заведомо неисполнимое. Кредитомания США прогрессирует особенно в последние годы.

И тут уже вопрос, когда закончится вера кредиторов в то, что США расплатятся. Вот тогда будет большой «БУМ» и глобальный кризис, каких свет ни видывал.

Нет сомнений, что потолок американцы себе поднимут еще. Но сопровождаться это все будет интересными склоками и конфликтами, а Конгресс потребует от Белого Дома какие-то расходы срезать. Выбор небольшой — либо социалку сокращать — но перед президентскими выборами демократы на это не пойдут, либо военный бюджет — между строк читаем всю ту же мысль: а может ну ее уже эту Украину?