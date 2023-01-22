«Любовь на века»: Кети Топурия впервые показала лицо двухлетнего сына

Кети Котупия в день рождения сына показала его лицо

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Фанаты тут же принялись сравнивать мальчика. Многие отметили — малыш — копия мамы.

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия, которая два года назад стала мамой во второй раз, перестала скрывать лицо сына Адама. По случаю его дня рождения артистка опубликовала трогательное и нежное совместное фото наследника с папой. Фото публикует StarHit.

«Люблю. С днем рождения, мой сын, моя любовь на века», — подписала кадр Топурия.

На снимке бизнесмен Лев Деньгов осторожно держит мальчика в воде. Семья сейчас отдыхает на курорте. Возможно, именно по случаю дня рождения они и отправились за границу к теплому морю, солнцу и песку. Фолловеры знаменитости обрадовались, увидев снимок. Для них это стало удивлением. Вместе с поздравлениями они принялись сравнивать лицо малыша и искать сходство с родителями.

«Мальчик копия мамы»;

«Пусть растет здоровым и таким же веселым, как мамочка»;

«Какие красивые мужчины вас, Кети, окружают», — написали интернет-пользователи.

К слову, Адам родился во втором браке певицы. Малыш стал вторым ребенком. От отношений с бизнесменом Львом Гейхманом Топурия воспитывает дочку Оливию. Девочка поначалу сильно ревновала маму к новому избраннику, не воспринимала его всерьез, игнорировала просьбы и замечания. Но отчим, у которого тоже есть дети от прошлых отношений, проявил терпение и сумел расположить к себе девочку.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Ольга Бузова отметила день рождения.

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