«Победа будет за нами»: о чем Путин говорил с рабочими Обуховского завода

Фото: Питалев Илья / ТАСС; 5-tv.ru

Санкт-Петербург по-прежнему остается крупным центром оборонной промышленности.

Как и в сложные годы Великой Отечественной войны город-герой на Неве по-прежнему остается крупным центром оборонной промышленности. Президент во время визита в Петербург посетил цеха Обуховского завода.

Здесь производят самые современные серийные комплексы ПВО: С-300 и С-400, а с прошлого года уже и новейшие С-500, так что некоторые установки в цеху от прессы были накрыты тентами.

«Обуховцы» рассказали, что с началом спецоперации работают в три смены. Как и многие оборонные предприятия по всей стране.

И ощутимый результат есть: это и новые рабочие места, и развитие экономики и огромный вклад в победу.

«Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год более чем в три раза больше, чем в Соединенных Штатах. А в целом наша „оборонка“ производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством. Поэтому нам есть на что опереться. И все это не может не вселять уверенность в том, что победа будет за нами», — заявил Владимир Путин.