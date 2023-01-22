Навсегда вошел в историю: 80-я годовщина прорыва блокады Ленинграда

Фото, видео: © РИА Новости / Борис Кудояров; 5-tv.ru

Войска Ленинградского и Волховского фронтов отбросили фашистов от берегов Ладожского озера. Это и стало началом конца чудовищной пытки, на которую обрекли жителей и защитников Ленинграда.

Сама блокада — одно из величайших преступлений против нашего народа. От обстрелов, холода и голода погибло до полутора миллионов человек, и это, если считать только мирных жителей, без учета солдат, которые обороняли Ленинград и прорывали вражеское кольцо.

Советские войска четыре раза пытались безуспешно прорвать кольцо блокады. Трижды вот здесь в самом узком месте, где всего 15 километров между фронтами. Немцы, прекрасно понимая важность этого клина, нагнали сюда до 60 тысяч солдат, окопались на «Синявинских высотах» и простреливали все окрестные болота.

Первая попытка прорыва была уже через два дня после начала блокады. Двинулись с крохотного плацдарма на «вражеском» берегу Невы. Невский пятачок его прозвали Ленинградцы, «осиное гнездо» описывали в мемуарах немцы. Здесь полегло до 120 тысяч красноармейцев. То есть каждый метр Невского пятачка стоил жизни. Трижды с него начинали наступление и трижды откатывались назад.

При этом немцы пытались усилить блокаду, они хотели перерезать «Дорогу жизни» по Ладоге, для чего в 1941-м озеро пытались обойти навстречу финнам по дальнему, восточному берегу, а в 1942-м готовили наступление по ближнему, западному. Но планы «второго кольца» срывались атаками Красной армии, наши бойцы пытались и пытались пробиться к Ленинграду. Вторая ударная армия полегла в новгородских лесах, как раз в одном из таких наступлений.

И вот с пятой попытки удалось прорвать блокаду. Там, где и предполагалось, в самом узком месте немецкой обороны., наступая с того самого Невского пятачка. Узкая полоска земли вдоль Ладожского озера позволила построить железную и автомобильную дороги и послать в осажденный город продукты, медикаменты и боеприпасы.

В советской печати тогда писали: «Из Искры разгорелось пламя нашей победы. После успеха под Ленинградом через месяц в Сталинграде сдалась армия Паулюса, где также были не только немцы, но и венгры, румыны, итальянцы, хорваты. Почему так важно помнить о своей истории — Роман Ишмухаметов.

Устремленная ввысь, символ надежды на спасение…

«Эта полуторка мне знакома с первых дней войны», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин.

Знакома и эта студеная комната, где стекла выбиты взрывом, а репродуктор молчит, где жизнь уже не теплится. В центре Петербурга — застывшие мгновения блокады. И он вновь вспоминает те черные дни.

«Осмолили ей волосы, разрубили на маленькие кусочки. Мы эти кусочки сосали, можно сказать, не кусали. Все мы были опухшие от голода», — вспомнил Миркин.

Лошадиное копыто, найденное в снегу, целый взвод растянул на три дня. Сегодня Абрам Израилевичу — 102 года. Когда блеснула искра надежды и начался прорыв, он командовал зенитным расчетом, бился в самом пекле на Невском пятачке.

«Конечно, радость. Мы ж боролись за то, что б Ленинград защищать, поэтому, конечно, у нас был такой подъем», — сказал ветеран Великой Отечественной войны.

Как только Ленинград оказался в тисках, Красная Армия не оставляла попыток разорвать кольцо, но только 18 января 1943 года встретились Ленинградский и Волховский фронт. На встрече с президентом России Владимиром Путиным ветераны, которые помнят горький вкус столярного клея и кожаного ремня. Это они в тонких шинелях и в свирепой стуже горой стояли за Ленинград. Елена Тихомирова в блокаду потеряла маму и бабушку и провела в городе первую, самую лютую блокадную зиму.

«Против Ленинграда ведь не только немцы стояли, а почти 11 государств Европы», — сказала ветеран Великой Отечественной войны Елена Тихомирова.

Испания, Италия, Финляндия, Норвегия, Хорватия, Бельгия, добровольцы из Австрии, Латвии, Франции, Чехии. Осенью петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом! Ущерб в пересчете на современные деньги оценили в 35 триллионов рублей.

«Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, какой-то фон наших отношений со многими странами об этом не говорили. Но это же было не только в Ленинграде, на Ленинградском фронте и во время блокады, это было везде», — сказал Путин.

Президент напомнил, что 50 стран проголосовали в ООН против документа, осуждающего героизацию нацизма. И в списке не только страны оси, но и выступавшие в Нюрнберге обвинителями — Британия и США.

«Это не просто какая-то амнезия историческая или политическая. Это все опять переносится в наше время. Для чего? Для того чтобы, исходя из текущей политической конъюнктуры, держать вот такой общий фронт давление на нашу страну», — добавил Путин.

Больше рассказывать правды о войне просит Валентин Иванович Богданов. Уже в 15 лет он получил медаль за оборону Ленинграда. Но служба его закончилась намного позже — десять лет после войны в лесах Прибалтики орудовали «лесные братья», совершавшие кровавые набеги на села и хутора. Они называли себя борцами с советской властью, но грабили и убивали своих же! 25 тысяч невинных жертв, 900 из них — дети.

«Я видел, как к нам относились те „лесные братья“, пока я служил в Эстонии, в Таллине», — вспомнил ветеран Великой Отечественной войны Валентин Богданов.

Одна из старейших участниц встречи с президентом — перешагнувшая столетний юбилей — Надежда Васильевна Строгонова. Став учительницей начальных классов в 1940-м, она всю жизнь посвятила ленинградским детям. Это ее президент попросил во время встречи…

«Садитесь, ради Бога, присядьте, так будет удобнее. Иначе мы, учитывая ваш возраст и статус, все встанем», — сказал Путин Надежде Строгоновой.

Школа Валерия Исакова — еще одного участника встречи с президентом — находилась буквально в паре шагов от музея блокады.

«Мне говорили, чтобы я быстро прятался в ванную. Зачем в ванную? Там нет окон. Если будет из пулемета стрелять или сбросят бомбу, то ты останешься жив, говорили мне», — сказал житель блокадного Ленинграда Валерий Исаков.

Фашистская бомба чуть не достала маленького Валеру, когда он лечился в Боткинской больнице от истощения. Там были окна, а сил убежать, спрятаться уже не было. Но чудом остался жив. Вот осколок той самой бомбы — семейная реликвия стала частью экспозиции музея «Вещи блокадного Ленинграда». В ней мягкие игрушки, динамические фонари, кожаные офицерские планшеты, хлебные карточки.

«Мы даем трогать наши экспонаты, среди которых очень важный и редкий экспонат — это подлинный кусочек блокадного хлеба, он даже еще пахнет», — отметил Исаков.

Президент осмотрел экспозицию музея обороны Ленинграда — именно это здание в Соляном переулке блокадники считают своим, родным. Первая экспозиция открылась здесь еще в 1944-м. Жители несли сюда самое ценное: дневники, личные вещи. Выставка постоянно расширяется и за счет новых находок.

«Вот эти ножи для бойцов на ленинградском заводе „Красногвардеец“. До войны там делали медицинские инструменты, а эта разработка для метания зажигательных смесей была найдена в местах боев за Ленинград», — объяснил журналист Роман Ишмухаметов.

В земле, каждый сантиметр которой пропитан кровью и где 18 января 1943-го зажглась такая долгожданная, такая заветная Искра освобождения.

Абрам Израилевич, защищая Ленинград, не единожды ранен, но всегда возвращался на передовую. Благодаря таким, как он, этот пустой школьный класс или блокадная комната лишь памятные инсталляции.