Фото: Питалев Илья / ТАСС; 5-tv.ru

Россия продолжает противодействовать попыткам переписывать историю.

Ведь в той же Великой армии Наполеона французов было меньше половины. Остальные — немцы, австрийцы, датчане, даже испанцы и португальцы. Нашествием «двунадесяти языков», то есть двенадцати языков, называли это вторжение в Россию.

А век спустя — под общим гитлеровским командованием, помимо немцев и их прямых союзников — итальянцев, венгров, румын, финнов, были и подразделения, набранные в покоренных к тому моменту странах Европы — 22 добровольческие дивизии, в том числе СС.

В Прибалтике и на Украине в последние годы чествовали именно таких ветеранов. Со временем стало проще заигрывать с историей, подчищать слишком грязные страницы.

Россия с этим борется, потому что для нас вопрос стоял не о территориях, а о жизни и смерти — ведь Гитлер шел не покорять, а истреблять советский народ. В Петербурге, где на этой неделе отмечали восьмидесятую годовщину прорыва блокады Ленинграда, об этом помнят отчетливо.

«Вопросы о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского союза чрезвычайно важны. Конечно, этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге, и — в общем и целом — оценки были даны. Но это именно „в общем и целом“, потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить, даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде. И многое действительно забывается», — сказал президент России Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург.

Российский лидер провел в городе на Неве встречу с ветеранами и блокадниками.