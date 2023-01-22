Победоносное наступление русской армии: репортаж из окрестностей Соледара

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Взломанная линия обороны ВСУ Северск-Соледар-Артемовск разбита на два очага.

На этой неделе российские военные продолжили развивать наступление в районе освобожденного ранее Соледара. Киевские формирования выбиты из населенного пункта Соль, где крупная железнодорожная станция.

Таким образом усиливается северный охват одного из самых крупных центров украинской обороны на Донбассе — города Артемовска. Одновременно с южной стороны этого города освобождено село Клещеевка.

Взломанная линия обороны ВСУ Северск-Соледар-Артемовск разбита на два очага. Вокруг Северска также стягивается кольцо окружения, союзные силы наступают не только со стороны Соледара, но и с востока и юго-востока. Бои переместились на окраины поселка Спорное, который оправдывает свое название интенсивными действиями обеих сторон. Репортаж с этой части фронта — Дениса Кулаги.

Сейчас проходим мимо бывших позиций ВСУ, здесь базировалась одна из украинских бригад, которую в результате тяжелых боев несколько месяцев пытались выбить. И вот наконец-то у нас есть возможность пройти.

Наша задача пройти несколько километров от линии соприкосновения на Спорном до поселка Берестовое. Украинская сторона утверждает, что контролирует часть этого участка, мы же решаем это проверить.

И вот получается, там, где столбы и чуть дальше за ними — это уже позиции ВСУ. Видно, что мы тут как на ладони и поэтому мы аккуратно и спешно продвигаемся к своим подразделениям.

Один из самых неудобных участков фронта — окрестности поселка Спорное. Сам населенный пункт расположен в низменности. Лобовой штурм предполагает большие потери. Здесь либо брать количеством, либо методично выбивать каждый укреп район.

Падет оборона Спорного — откроется путь к Северску — что позволит отодвинуть силы ВСУ от Кременной и даст возможность приступить к главному штурму на этом направлении городов Славянска и Краматорска.

Оператор дрона наводится на один из основных «опорников» перед Спорным. В окопах солдаты ВСУ. По уже известным координатам начинает работу российская артиллерия.

Артподготовка длится больше часа. У дороги собирается наша штурмовая группа, готовая по первому сигналу зайти в окопы противника.

Гранатометчик наносит оглушительный удар. Противник в растерянности. Пока одни выводят раненых украинских силовиков, другие пытаются держать оборону.

Украинские военные под плотным огнем российских штурмовиков. Трое наших стрелков, как выяснилось, противостоят десятерым ВСУшникам. Но противник, имея численное преимущество, не принимает бой, а спешно покидает окопы — бегут к другой укрепленной позиции. Но там их уже поджидают наши артиллерийские снаряды.

Российские военные ликуют — укрепленный «опорник» ВСУ удалось захватить, что называется, «с наскока» и без потерь.

И только после можно подойти ближе к линии соприкосновения.

Здесь очередные позиции ВСУ, которые заняли защитники Луганска. Вот, видно, окапывались они здесь. Здесь вещи, там, с той стороны лежит тело бойца ВСУ и его снаряжение. В принципе, такая картина здесь по всей лесополосе.

Погибшие военные Украины и брошенный боекомплект — встречаются почти у каждого окопа. Но долго работать здесь не удается. Всю дорогу нас сопровождают украинские артиллерийские снаряды.

Разведчики предлагают прервать поход и на время укрыться в блиндаже.

Российская авиация заставляет смолкнуть артиллерию ВСУ.

А вот свежие воронки, вероятно, от 122-миллиметрового снаряда, как раз рядом с нашими бойцами. Вот в таких условиях, подвергая свою жизнь постоянному риску, бойцы второго армейского корпуса ЛНР пробивают себе дорогу в Спорное.

Заходим на участок, который еще недавно контролировали украинские военные, сегодня здесь крепко стоят русские штурмовики.

Обстановка стабильно напряженная, врага отбили, враг уже почти за горизонтом. Нормально, держимся. Иногда прилетает ствольная артиллерия. Но ее сразу накрывает наша контрбатарея, сразу срабатывает. И они убегают сразу. В основном стрелкового боя нет, они боятся.

Дальше открывается дорога в поселок Берестовое. А за ним рубежи новой цели.

Добрались мы до поселка Берестовое, вот как раз въезд туда, нам лично туда двигаться нет смысла. Но зато мы показали самое главное — вся территория от линии соединения на Спорном до Берестового все также контролируется российскими войсками.