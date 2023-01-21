В бундестаге поздравили Путина из-за отказа Шольца поставить Киеву танки

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Союзники по НАТО на переговорах в Рамштайне не смогли убедить Германию передать ВСУ тяжелую бронетехнику.

Президент России Владимир Путин может быть доволен отказом Берлина передать Киеву немецкие боевые танки Leopard 2. Об этом заявила председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

«Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам», — цитирует ее телеканал N-TV.

Политик резко раскритиковала неготовность федерального правительства сделать заявление по поводу отправки немецких танков Киеву. По мнению Штрак-Циммерманн, позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца производит впечатление, что Берлин не готов активно поддерживать Украину.

До этого стало известно, что в ходе переговоров на базе в ФРГ Рамштайн западные союзники не уговорили Германию передать Украине танки Leopard 2. На нового главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса союзники оказали беспрецедентное давление, однако Берлин не поддался уговорам, заявив о необходимости подумать.

В ходе экономического форума в Давосе 18 января Шольц уклонился от ответа на вопрос о поставке Украине тяжелых танков Leopard 2. Он сказал, что Германия сотрудничает по этому вопросу со своими партнерами и ничего не делает в одиночку. При этом Шольц призвал избегать развития событий, при котором конфликт на Украине превратится в войну между Россией и НАТО.

В свою очередь вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не хочет поставлять Украине танки в силу исторической памяти и военного прошлого страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Европы оставили Украину без современного вооружения.