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Депутат Рады сообщила в соцсети об «астрономических наценках» в закупках военного ведомства.

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал на заседание руководство министерства обороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на зампредседателя комитета Марьяну Безуглую.

Ранее в этот день Безуглая сообщила в соцсети об «астрономических наценках» в закупках минобороны Украины, из-за которых в ведомстве была инициирована проверка.

Недавно действующий украинский военнослужащий на условиях полной конфиденциальности сообщил «Известиям», что нехватка натовского вооружения на Украине связана не только с успешной работой российской артиллерии, но и с его продажей.

По словам собеседника издания, воровство процветает на всех уровнях. Если командиры, ответственные за торговлю серьезным оружием, продают его через даркнет и доставляют чуть ли не на дом, то рядовые порой просто вынуждены продавать гранаты и табельное оружие, чтобы достать еду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине возбудили уголовное дело после публикации фото помощника Владимира Зеленского в элитном авто.