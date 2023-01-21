Настя Ивлеева ответила на слухи о новом романе с Элджеем: повязки, связки и намеки

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Блогер призналась, что ее нервируют вопросы о личной жизни. Между тем, четкий ответ был дан.

Селебрити Настя Ивлеева в очередной раз затронула тему своей личной жизни с Элджеем. В своем Telegram-канале знаменитость резко ответила СМИ на постоянные сплетни об их воссоединении.

«Да отстаньте от меня уже. Мне кажется, это не у меня какие-то повязки, связки и намеки, а у СМИ. Меня никто так активно не выдает замуж за Элджея, как они», — написала Ивлеева.

Оказалось, единственный человек, по которому звезда скучает, — друг Элджея, художник Никита Кусок, чья картина, собственно, и стала поводом для слухов в СМИ. Раньше произведение искусства висело в квартире у рэпера, а после ее забрала к себе Ивлеева. Фанаты блогерши предположили, что она скучает по бывшему мужу.

Кстати, перед новогодними праздниками знаменитость намекнула, что перестала поддерживать связь с бывшим мужем.

Настя Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году, но уже в 2020-м стали появляться слухи об их расставании. В августе 2021 года пара подтвердила слухи о разлуке. Но то и дело их замечают вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ивлеева поставила точку в отношениях с Элджеем.