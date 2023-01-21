Ушедший со скандалом в отставку Арестович заговорил о поражении Киева

Фото: Instagram* / alexey.arestovich

Бывший «рупор» украинской власти заявил, что теперь, не будучи официальным лицом, он может говорить то, что «хочет».

Украине не удастся одержать верх в конфликте с Россией. Такое заявление сделал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже», — заявил он в эфире своего YouТube-канала.

Арестович считает, что верхушке киевского режима стоит прислушаться к президенту Польши Анджею Дуде, который заявил о возможном скором исчезновении Украины как государства. Также по словам экс-советника, в Незалежной началась борьба за власть, которая скоро приведет страну к поражению. Украинское руководство уже не управляет ситуацией, заявил Арестович.

Будучи советником главы офиса президента, Арестович считался официальным «рупором» киевского режима и высказывал прямо противоположное мнение о развития ситуации на Украине. В частности, регулярно прогнозировал «скорую победу ВСУ» на поле боя.

На днях ушедшего в отставку Арестовича внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» в качестве «профессионального провокатора». В частности, он обвиняется в совершении информационных диверсий, участии в актах гуманитарной агрессии против Украины и дискредитации власти страны.

Офис президента Украины Владимира Зеленского 17 января принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Заявление он подал за день до этого. Причиной стал скандал, вызванный словами Арестовича о том, что разрушение дома и гибель людей в Днепропетровске 14 января произошли в результате действий украинской ПВО. После этого в Верховной раде начался сбор подписей за отставку Арестовича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в офисе президента Украины готовятся несколько отставок.

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