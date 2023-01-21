«Было просто необходимостью»: Зеленская начала оправдываться за «страшный» внешний вид мужа

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

В новом интервью речь шла об оливково-зеленой футболке. Что с ней так?

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не отличался идеальным вкусом. Сейчас это заметила даже его жена Елена, которая в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Первая леди начала оправдываться, почему ее муж постоянно носит военную форму, хотя сам никаким, собственно военным не является.

«Ношение футболки было просто необходимостью первые несколько дней. В последний раз я видела своего мужа в костюме и галстуке 24 февраля», — рассказала Зеленская.

По ее словам, оливково-зеленая футболка Владимира Зеленского только выглядит в военном стиле, но это просто футболка.

Ранее американцы раскритиковали внешний вид президента Украины на встрече с главой Белого дома Джо Байденом. Всех очень удивило, что на встречу в Белом доме Зеленский прибыл в оливковой кофте и отказался от официального костюма.

Недавно Елена Зеленская выступила на Всемирном экономическом форуме. Там она пыталась быть максимально убедительной. но ее уличили в неискренности и излишней агрессии. Первым поводом для насмешек со стороны пользователей сети стала реакция Зеленской на сообщение о крушении самолета в Броварах. Также супруга Владимира Зеленского начала буквально шантажировать Запад, который уже порядком устал от Украины. Она предложила союзникам задуматься, что будет, если Украина тоже внезапно устанет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, для кого жена Зеленского разыграла спектакль в Давосе.