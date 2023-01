«Как сбежавшие подростки»: астронавт из США женился в свой 93-й день рождения

Хороша ли жизнь после 90 лет? На этот вопрос вам ответит бывший американский астронавт Базз Олдрин, который на днях отпраздновал шикарную свадьбу со своей подругой Анкой Фаур. Об этом он сообщил в своем блоге.

В свой 93-й день рождения американский пенсионер решил устроить церемонию бракосочетания в солнечном Лос-Анджелесе. Его избраннице, кстати, 63 года.

«В мой 93-й день рождения я рад сообщить, что моя давняя любовь, Анка Фаур, и я поженились. Мы связали себя священными узами брака на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и мы взволнованы, как сбежавшие от родителей подростки», — написал Базз Олдрин в личном блоге.

Кстати, в комментариях под фотографиями с церемонии многие отметили, что выглядят молодожены прекрасно. Особенно пользователи оценили ботинки бывшего астронавта.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn