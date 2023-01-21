Странный предмет нашли на могиле Чуриковой после похорон

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Каких еще «подарков» ждать от поклонников народной артистки?

Поклонники легендарной российской актрисы Инны Чуриковой до сих продолжают нести на ее могилу на Новодевичьем кладбище цветы, подарки и записки. Однако людей ошарашил странный предмет, который оставил один из ее поклонников, пишет «МК».

«Кто-то принес просфору. Она лежит прямо рядом с портретом легендарной артистки», — говорится в сообщении.

Оказывается, согласно канонам, на кладбище просфора неуместна. Оставление ее, по традициям, считается большим грехом.

Поклонники актрисы негодуют, что кто-то мог так поступить. Также люди недовольны большим потоком людей, которые на могиле актрисы постоянно делают селфи и снимают видео, а не оставляют ее в покое.

«Это такой грех!» — пишут пользователи в социальных сетях.

До сих пор точно неизвестно, от чего скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. За десять дней до смерти она внезапно оказалась в Боткинской больнице из-за резко ухудшившегося самочувствия.

Позже стало известно, что у Чуриковой сильно были повышены онкомаркеры, косвенно подтверждающие наличие в организме опухоли.

Инна Чурикова скончалась в больнице на 80-м году жизни. Об этом 14 января сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Смерть артистки потрясла российское общество, поклонники творчества великой актрисы тут же окрестили ее кончину «невосполнимой потерей».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как перед смертью у Чуриковой заподозрили опасную болезнь.