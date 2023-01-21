Минобороны Украины уличили в незаконном обогащении на продовольствии для солдат: схема раскрыта

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

На питание военных заложена сумма, на которую их можно кормить деликатесами. На деле — никакой икры и дорогой рыбы.

Пока украинские военные на фронте, Минобороны страны увеличило денежные аппетиты и обогащается за счет продовольствия, предусмотренного для ВСУ. К таким выводам пришел журналист местного издания «Зеркало недели», обнародовавшего статью «Тыловые крысы Минобороны во время войны „пилят“ на продовольствии для ВСУ больше, чем при мирной жизни».

К своим убеждениям автор материала пришел после того, как проанализировал документ Минобороны Украины, попавший в его распоряжение. Это соглашение ведомства на услуги организации питания в воинских частях, расположенных в удаленных от горячих точек районах. По договору обеспечивать военных продовольствием в 2023 году обязалась некая «Актив Компании», сумма соглашения — более 13 миллиардов гривен, в американской валюте это 371 миллион долларов.

Только деликатесами военных на эту сумму на самом деле кормить не планируется, учитывая стоимость самых необходимых продуктов. Она завышена втрое, отмечает автор.

«Цены на самые ходовые продукты оказались завышенными в два-три раза. Минобороны законтрактовало яйца по 17 гривен за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около семи гривен за штуку. Картофель заказали по 22 гривна за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8-9 гривен», — отмечает он.

И так — все остальные продукты, цены на них сопоставимы с прайсами в элитных супермаркетах. Причем речь идет о розничной стоимости, в которую уже заложены и прибыль производителя, и наценка магазина, подчеркивает журналист.

«Бдительный читатель заметит, что в договоре речь идет не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может, потому и дороже? Нет, если вы окунетесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 миллионов гривен, то есть 0,2% от общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза», — недоумевает он.

Также автор сравнил текущие цены на продовольствие с теми, что были в 2021 году, и они оказались выше рыночных на незначительные 20%, отмечает он.

Кроме того, настораживающим оказался и тот факт, что фирма, с которой ведомство заключила контракт, фигурировала в уголовном производстве нацполиции. «Актив Компании» тогда для участия в тендере на поставку говядины в места лишения свободы подала подделанный акт, который не соответствовал действительности. А в 2021 году налоговая служба Украины аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и неподачи деклараций.

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