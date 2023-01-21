Наталья Варлей поправилась на постной еде, пока все остальные похудели

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Наталья Варлей призналась, что с возрастом у нее появились проблемы с весом.

Наталья Варлей рассказала, что даже в пост у нее появляются лишние килограммы, так как она налегает на разрешенные каши, картофель и хлеб. Об этом актриса рассказала в последнем выпуске шоу «Сегодня вечером», выходящим на первом канале, сообщает издание dni.ru.

Передача была посвящена Христианскому Рождеству. Ведущий шоу Николай Цискаридзе собрал за праздничным столом 11 гостей, среди которых были: Наталья Варлей, Наташа Королева, Дарья Донцова и многие другие. Гости рассказывали о чудесах, случившихся с ними в рождественскую пору, а также поделились семейными традициями и обсудили соблюдение поста.

Наталья Варлей призналась, что с возрастом у нее появились проблемы с весом: килограммы быстро набираются и медленно уходят. Даже, по признанию Натальи Варлей, в пост, когда все остальные умудряются похудеть.

Варлей рассказала о конфликте с Мордюковой в честь юбилея: «Немного побаивалась»

Однако лишний вес Наталью не сильно беспокоит, ведь на первом месте стоит душевная чистота, которую приобретает человек за период ограничения себя.

«Главное, чтобы душа была чиста и в порядке», — поделилась Наталья Варлей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не сложилась личная жизнь Натальи Варлей.